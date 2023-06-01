札幌・豊平警察署は2026年5月22日、傷害の疑いで札幌市豊平区に住む無職の男（71）を現行犯逮捕しました。男は5月21日午後11時50分ごろ、自宅で60代の妻の後頭部を椅子で殴打する暴行を加えけがを負わせた疑いが持たれています。妻のけがの程度は詳しくわかっていませんが、出血はあるものの命に別条はないということです警察によりますと、男から「救急車を呼んでくれ」と110番通報があり、その中で「暴行です。暴行です」という