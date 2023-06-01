◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ第１日（２１日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）プロ３年目の岡田晃平（２４）＝フリー＝が１イーグル、７バーディー、２ボギーの７アンダー６５をマークし、アマチュアだった２０２３年日本オープン以来２度目、プロでは初の首位発進を決めた。２００２、０７年の賞金王で通算２０勝の谷口徹（５８）＝フリー＝から