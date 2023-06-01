北海道・厚岸警察署は2026年5月21日、北海道の釧路総合振興局管内に住む60代女性が約100万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、2026年5月21日、役場職員を名乗る男から女性の自宅に「累積保険の還付金がある。ATМで受け取ることができる。担当から連絡がいくので対応してください」などと電話がありました。その後、銀行職員を名乗る男から電話で最寄りのATМに行くよう指示を受け、ATMの