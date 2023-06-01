北海道・岩見沢警察署は2026年5月21日、岩見沢市に住む無職の男（41）を器物損壊の疑いで逮捕しました。男は5月21日午前5時半ごろ、岩見沢市ふじ町1条3丁目に住む女性（90）の住宅で、玄関風除室の引き戸のガラスを損壊した疑いです。警察によりますと、男と被害女性は隣人同士だということですが、これまで隣人トラブルなどの相談歴はないということです。女性から助けを求められた隣家の住民が警察に通報し、事件が発覚しました