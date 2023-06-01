NY株式21日（NY時間15:08）（日本時間04:08） ダウ平均50233.55（+224.20+0.45%） ナスダック26229.91（-40.45-0.15%） CME日経平均先物62035（大証終比：+495+0.80%） 欧州株式21日終値 英FT100 10443.47（+11.13+0.11%） 独DAX 24606.77（-130.47-0.53%） 仏CAC40 8086.00（-31.42-0.39%） 米国債利回り 2年債 4.083（+0.028） 10年債 4.578（-0.008） 30年債 5.103