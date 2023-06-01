【オランダ・エールディビジプレーオフ1回戦】(クラス・スタディオン)アヤックス 2-0(前半1-0)フローニンゲン<得点者>[ア]デイビィ・クラーセン(24分)、ジョルシー・モキオ(57分)<警告>[ア]ミカ・ゴドツ(64分)[フ]M. Peersman(40分)、D. Janse(61分)、ブリニョルフル・ウィルムソン(90分+1)、M. Seuntjens(90分+2)観衆:6,776人