ボートレースびわこのG2「第70回結核予防事業協賛秩父宮妃記念杯」が3日目を迎える。注目は12Rだ。2日目の坪井は安定板がついて調整が合わず振るわなかった。3日目は安定板の出番はなさそう。好足に戻して抜かりなくイン押し切りへ。寺田がカドから自在に運ぶ。宗行は1番差し狙い。上田は追い上げの利く動きだ。＜1＞坪井康晴2日目は良くなかった。安定板がついたのと湿気の影響で回転が全く足りなかった。安定板が外れ