敵地パドレス戦で投打同時出場米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は20日（日本時間21日）、敵地パドレス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場し、初回に8号となる先頭打者本塁打を放ち、4打数1安打1打点。投げては5回88球で、3安打2四球無失点。チームは4-0で勝利し、大谷は今季4勝目を挙げた。衝撃的な活躍に敵味方関係なく称賛が贈られていた。まずは打撃で見せた。球審のプレーボールからわずか12秒後、初回先頭の大谷は、相