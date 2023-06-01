ゼレンスキー大統領はウクライナ保安局が南部ヘルソン州のロシア占領地域にあるFSB＝ロシア連邦保安局の司令部を攻撃したとする映像を公開しました。建物が爆発し、破壊されます。ゼレンスキー大統領が21日にSNS上で公開した動画で、場所はウクライナ南部ヘルソン州とされています。ゼレンスキー大統領はウクライナ保安局がロシア連邦保安局の司令部を攻撃したと発表しました。攻撃の日時は明らかにしていませんが、攻撃により、ロ