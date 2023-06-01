元イングランド代表のスーパーレジェンドで、現在はインテル・マイアミで共同オーナーを務めるデイビッド・ベッカム氏が公式インスタグラムを更新。51歳とは思えない若々しさとワイルドな風貌を披露し、ファンの関心を誘っている。今回、「サー・デイビッド・ベッカム・ローズ」と名付けられた新たなバラが誕生。その収益の一部がベッカム氏の手掛ける慈善団体に寄付されるという。ベッカム氏は長女であるハーパーさんとともに