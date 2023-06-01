板倉滉と冨安健洋が所属するアヤックスは現地５月21日、カンファレンスリーグの出場権を争うプレーオフ準決勝でフローニンヘンと対戦。２−０で快勝し、24日の決勝に駒を進めた。前日会見で、オスカル・ガルシア監督は「ヨシップ・シュタロ、コウ・イタクラ、タケヒロ・トミヤスは出場できない。これは良くないことだ」と日本代表コンビの欠場を明言。「負傷したのか」と日本が騒然となった。だが、板倉は指揮官の言葉通りメ