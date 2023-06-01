きのう、横浜市で乗用車など8台が絡む事故がありました。最初に衝突したとみられる車の運転手が逃走していて、警察がひき逃げ事件として行方を捜しています。きのう正午すぎ、横浜市旭区で「乗用車の複数台の事故」と通報がありました。警察によりますと、渋滞による乗用車やトラックなど8台が絡む玉突き事故が発生し、5人が軽いけがをしました。最初に衝突したとみられる乗用車の運転手が車を乗り捨てて逃走していて、警察はひき