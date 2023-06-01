自民党の有志の議員が、高市政権が掲げる政策を推進するための議員連盟「国力研究会」を発足させ、きのう、国会内で初会合を開きました。新たな議員連盟「国力研究会」は、政府と与党が連携して、高市政権の掲げる政策を推進することを目的としたもので、発起人には麻生副総裁や小林政調会長のほか、茂木外務大臣、小泉防衛大臣らが名を連ねています。発足にあたっては、自民党内の有力者や「ポスト高市」候補と目される議員を取り