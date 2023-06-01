エールディヴィジ 25/26のヨーロッパプレーオフ準決勝 アヤックスとフローニンゲンの試合が、5月22日01:45にクラス・スタディオンにて行われた。 アヤックスはミカ・ゴドツ（FW）、ワウト・ウェフホルスト（FW）、スティーブン・ベルフハイス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するフローニンゲンはトム・ファンベルゲン（FW）、ヨルフ・スフレーダ