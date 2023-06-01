【その他の画像・動画等を元記事で観る】 大泉洋が8月12日に発売する芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、スキマスイッチが書き下ろした「みんなのYEAH!!!」が収録されることが明らかになった。 ■ライブで盛り上がること必須なアップテンポなナンバー 新曲「みんなのYEAH!!!」は、5月30日からスタートする初のアリーナツアー『芸能生活30周年記念！！大泉洋リサイタル2-リベンジ-』を