【その他の画像・動画等を元記事で観る】 あのと齊藤なぎさが出演するマクドナルドの新TVCM「マックに甘いの飲みにこないか ももとマスカット」篇が5月26日から放映される。 ■「One Night Carnival」の替え歌にあわせてダンス 平成の名曲としても有名な氣志團「One Night Carnival」の替え歌を使用した「マックに甘いの飲みにこないか？」シリーズCM第2弾で、第1弾に登場したあのに加え、齊藤なぎさもキュート