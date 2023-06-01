俳優・アーティストの大泉洋が8月12日に発売する芸能生活30周年記念EP『感謝しかございません』に、スキマスイッチが書き下ろした楽曲「みんなのYEAH!!!」が収録されることが発表された。【画像】いろんなポーズが楽しい！大泉洋 EPジャケット3種「みんなのYEAH!!!」は、5月30日に北海道からスタートする初のアリーナツアー『芸能生活30周年記念!!大泉洋リサイタル2-リベンジ-』を見据えて制作された楽曲。大泉からのリクエス