西A組2位のJ2新潟は23日にホームで愛媛とのリーグ最終節を迎える。負傷したGKバウマン（30）の代わりに直近2試合でスタメン出場しているGK吉満大介（33）は、最終節も泰然自若のプレーでゴールに鍵をかけてプレーオフに向けて弾みをつける。負傷した仲間の思いも背負って戦う。変わらずに平常心で。加入した24年からチームのピンチで出番が回ってきた吉満。今季も終盤に左肋骨骨折で今季絶望となった守護神のバウマンに代わり