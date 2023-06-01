アーティスト・タレントのあのと、俳優の齊藤なぎさが、26日から放映される日本マクドナルドの新TVCM「マックに甘いの飲みにこないか ももとマスカット」篇に出演する。【画像】キュートなダンスを披露したあの＆齊藤なぎさ27日より、毎年人気の「もものスムージー」と、ドリンク部分にマスカット・オブ・アレキサンドリア果汁を使用した新商品「マスカットスムージー」を期間限定で販売する。“マックに甘いの飲みにこないか