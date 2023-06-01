男性7人組「CLASSSEVEN」の大東立樹（21）が、CanvaJapanオリジナルドラマ「どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。」に主演する。Canva公式YouTubeチャンネルで来月24日から配信開始される。同ドラマはデザインツール「Canva」が手がける、ドラマを通じてデザインを学ぶチュートリアルドラマの第2弾。主演の大東は高校3年のデジタル分野に長けたオタク男子を演じる。主人公のクラスに女優の秋田汐梨（23）演じる元アイ