北海道・旭川市の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼いて損壊した罪で起訴された職員の男について、捜査本部はきょう、殺人容疑で再逮捕する方針です。きのう、起訴された旭川の旭山動物園の職員・鈴木達也被告（33）。3月31日から4月1日にかけて、妻の由衣さんの遺体を園内の焼却炉で焼いて損壊した罪に問われています。一方、捜査関係者によりますと、鈴木被告は由衣さんが死亡した経緯について、逮捕後の調べに「首を絞めて殺し