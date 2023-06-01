7人組グループ・CLASS SEVENが、6月24日より配信スタートのCanvaオリジナル連続ドラマ『どんな綺麗な朝日より沈む夕日を僕は推す。』に全員そろって出演することが発表された。さらに放送に先立って、M!LK・吉田仁人ら豪華キャストのほか、予告編や場面写真が一挙解禁された。【場面カット】爽やか…！CLASS SEVENらの制服カットが解禁本作は、旭見高校の3年B組を舞台にしたオリジナル学園ストーリー。登場人物には、“オタク