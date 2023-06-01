◆米大リーグパドレス０―４ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に自身４登板ぶりとなる二刀流出場を果たし、メジャー史上初となる投手「プレーボール弾」を放った。初回に約１３秒で自ら援護し、今季最長７戦連続安打で４打数１安打１打点。投手としては５回３安打無失点で４勝目を手にした。規定投球回にわず