俳優の大泉洋（５３）が、人気ユニット・スキマスイッチから楽曲提供を受けた新曲「みんなのＹＥＡＨ！！！」を２７日に配信リリースすることが２１日、決まった。芸能生活３０周年記念のＥＰ盤「感謝しかございません」（８月１２日発売）にも収録される。ＮＨＫ「ＳＯＮＧＳ」などでの共演経験を生かし、大橋卓弥（４８）と常田真太郎（４８）にオファー。夢のコラボが実現した。大泉から「ライブで『盛り上がっていきましょ