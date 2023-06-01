核軍縮への道筋などについて話し合うNPT再検討会議で、最終文書案の改訂版が各国に配布されました。あすの閉幕までに採択するため内容が大幅に絞り込まれました。アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれているNPT＝核拡散防止条約の再検討会議の議長は21日、最終文書案を改定し、各国に配布しました。改訂された文書案は、13ページからなる前回の案から対立する項目を削って構成を大きく変え、8ページまで絞り込まれました。合