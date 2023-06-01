ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが占拠する南部ヘルソン州で情報機関の拠点を攻撃し、ロシア側に100人以上の死傷者が出たと明らかにしました。ゼレンスキー大統領は21日、ヘルソン州にあるFSB（ロシア連邦保安庁）の建物をウクライナ保安庁の特殊部隊が攻撃し、作戦は成功したとSNSに投稿しました。赤外線カメラで撮影されたものとみられる映像を投稿していて、ドローンが建物に突入する様子やその後、爆発する様子が映