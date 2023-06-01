NY株式21日（NY時間14:07）（日本時間03:07） ダウ平均50265.71（+256.36+0.51%） ナスダック26341.18（+70.82+0.27%） CME日経平均先物62280（大証終比：+740+1.19%） 欧州株式21日終値 英FT100 10443.47（+11.13+0.11%） 独DAX 24606.77（-130.47-0.53%） 仏CAC40 8086.00（-31.42-0.39%） 米国債利回り 2年債 4.062（+0.007） 10年債 4.566（-0.020） 30年債 5.098