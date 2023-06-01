[5.21 ベルギー・リーグプレーオフ1第9節](Lotto Park)※27:30開始<出場メンバー>[アンデルレヒト]先発GK 26 コリン コーセマンスDF 3 L. HeyDF 7 I. CamaraDF 55 マルコ カナDF 79 A. MaamarMF 10 ヤリ ヴェルスハーレンMF 13 ネイサン サリバMF 74 ネイサン デ キャットFW 14 ダニロ シカンFW 21 C. HuertaFW 83 T. Degreef控えGK 32 J. HeekerenDF 4 M. AngélyDF 6 ルドビク・アウグスティンソンDF 54 キリアン サル