オシャレに見えることは前提に、「着ていて楽」も諦めたくない！ そんなミドル世代に似合うパンツを【SHOO・LA・RUE（シューラルー）】で発見しました。プリーツ加工が体型カバーとサマ見えに貢献するイージーパンツや、下半身のすっきり見えを狙える端正なテーパードパンツは、まさに求めていた一本かも。スタッフさんのお手本コーデもあわせて着こなしのヒントにしてみて