ロシアのプーチン大統領は、ベラルーシと合同で行っている核戦力の演習をオンラインで視察し、「核兵器の使用は最終手段だ」と述べました。ロシアとベラルーシは19日から、核戦力の使用を想定した合同軍事演習を行っています。プーチン大統領とベラルーシのルカシェンコ大統領は、最終日となる21日、オンラインで演習を視察しました。両国が戦略核と戦術核戦力の運用について合同で訓練を行うのは初めてです。プーチン大統領は冒頭