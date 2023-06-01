NY株式21日（NY時間13:06）（日本時間02:06） ダウ平均49923.25（-86.10-0.17%） ナスダック26170.23（-100.13-0.38%） CME日経平均先物61645（大証終比：+105+0.17%） 欧州株式21日終値 英FT100 10443.47（+11.13+0.11%） 独DAX 24606.77（-130.47-0.53%） 仏CAC40 8086.00（-31.42-0.39%） 米国債利回り 2年債 4.096（+0.041） 10年債 4.601（+0.016） 30年債 5.126