きょうの為替市場はドルの買い戻しが優勢となる中、ポンドドルは一時１．３３ドル台に値を落としていた。２００日線が１．３４ドル台前半に来ているが、その水準を挟んでの一進一退が続いている。一方、ポンド円は一時２１３円台前半まで下落。２１日線と１００日線の間での推移が続いている。 本日は５月の英ＰＭＩが発表になっていたが、弱い内容となっていた。ストラテジストは、本日の英ＰＭＩがポンドへの逆風を浮き彫