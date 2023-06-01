[5.21 オランダ・エールディビジプレーオフ1回戦](クラス・スタディオン)※25:45開始<出場メンバー>[アヤックス]先発GK 26 M. PaesDF 2 ルーカス・ローザDF 3 アントン・ガーエイDF 15 ユーリ・バースDF 30 アーロン・バウマンMF 18 デイビィ・クラーセンMF 24 ジョルシー・モキオMF 48 ショーン・ステュアFW 11 ミカ・ゴドツFW 23 スティーブン・ベルフハイスFW 25 ボウト・ベグホルスト控えGK 52 P. ReversonGK 58 V. van