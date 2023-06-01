兵庫県たつの市の住宅で住人の親子2人の遺体が見つかった事件で、警察は殺人事件として捜査本部を設置しました。19日午前10時半ごろ、兵庫県たつの市の住宅で、住人の田中澄恵さん（74）と娘の千尋さん（52）が血を流して死亡しているのが見つかりました。2人の遺体には首などの上半身に複数の刺し傷があり、21日に行われた司法解剖の結果、死因は澄恵さんが失血死、千尋さんが出血性ショックと判明しました。また、首の傷が深かっ