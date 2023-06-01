22日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比120円高の6万1660円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万1684.14円に対しては24.14円安。出来高は8895枚となっている。 TOPIX先物期近は3848ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は5.81ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 61660