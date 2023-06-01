栃木県上三川町で住人の女性が殺害された事件で、逮捕された指示役とみられる女が身柄を確保されたビジネスホテルの予約名義が第三者の名前であったことがわかりました。田中耕平記者「栃木県警の捜査員が、竹前容疑者と美結容疑者の自宅に家宅捜索に入ります」警察は21日、富山英子さんを殺害した強盗殺人の疑いで逮捕した、竹前海斗容疑者と妻の美結容疑者が住む横浜市の自宅の家宅捜索を行いました。これまで美結容疑者が神奈川