ベルギー・シントトロイデンのＭＦ山本理仁（２４）が、来季からドイツ１部フライブルクへ移籍することが２１日、明らかになった。近日中に発表される見通し。東京Ｖの下部組織出身の山本は、高校２年時の１９年にトップチーム昇格を果たすと、１年目から２２試合に出場し、２２年７月にＧ大阪へ移籍。２３年６月から現所属へ期限付き移籍すると、翌夏に完全移籍となった。今季は中盤の主力としてリーグ戦３６試合に出場し、３