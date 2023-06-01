ロイター通信によりますと、イランの最高指導者、モジタバ・ハメネイ師は、濃縮ウランを国外に出さないよう指示しました。トランプ大統領はイランがウランを保持することを拒否していて、交渉がさらに難航する可能性があります。ロイター通信は21日、イラン高官の話として、モジタバ師が備蓄している濃縮ウランを国外に出してはならないと指示したと報じました。しかし一方でイランメディアによりますと、アメリカはイランが保有す