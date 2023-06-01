22日午前1時33分ごろ、愛知県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は伊勢湾で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.2と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、愛知県の一宮市と常滑市、それに幸田町です。【各地の震度詳細】■震度1□愛知県一宮市常滑市幸田町気象庁の発表に基づき、地域ご