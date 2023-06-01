NY株式21日（NY時間12:02）（日本時間01:02） ダウ平均49956.08（-53.27-0.11%） ナスダック26181.21（-89.15-0.34%） CME日経平均先物61650（大証終比：+110+0.18%） 欧州株式21日GMT16:02 英FT100 10443.47（+11.13+0.11%） 独DAX 24606.77（-130.47-0.53%） 仏CAC40 8086.00（-31.42-0.39%） 米国債利回り 2年債 4.096（+0.041） 10年債 4.601（+0.016） 30年債 5.