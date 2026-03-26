アジアサッカー連盟(AFC)は21日、AFC U20アジアカップ予選の概要を発表し、新たな大会方式を導入することを明らかにした。組み合わせ抽選会は今月28日にマレーシア・クアラルンプールのAFCハウスで行われる。来年3月に中国で行われる本大会出場を目指し、予選には44チームが参加。大会は8月31日から9月6日にかけて集中開催方式で実施される。今回からAFCの育成年代大会改革の一環として、新フォーマットが採用。AFCは「より意