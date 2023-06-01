◇ア・リーグ ブルージェイズ2―1ヤンキース（2026年5月20日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本は長身から投げ下ろす先発シュリトラーに力でねじ伏せられるなど、計3三振を喫した。巨人の4番の先輩でもある松井秀喜氏がかつて活躍したヤンキースタジアム。「あのフィールドに行けるというのは凄く楽しみ」と乗り込んだが、4連戦は3試合を終えて12打数1安打と振るわない。悪天候で2時間11分試合開始が遅れた試合は、午