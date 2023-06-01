◇ナ・リーグ カブス0―5ブルワーズ（2026年5月20日シカゴ）カブスの鈴木誠也は「4番・右翼」で出場したが無安打に終わり、連続安打は3試合で途切れた。チームもハリソンに11三振を喫するなど、2安打に抑え込まれた。同地区の宿敵に同一カード3連敗を喫し、5連敗を喫したクレイグ・カウンセル監督は「得点できなければ負けるのが野球というもの」とお手上げだった。