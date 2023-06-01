◇ナ・リーグ パドレス0―4ドジャース（2026年5月20日サンディエゴ）7回から3番手で登板したパドレス・松井はドジャース打線に得点を許さず、負傷者リストから復帰後、5戦連続無失点とした。先頭の大谷を外角低めのスライダーで遊飛に。試合前まで大谷には1本塁打を含む10打数4安打と、メジャーの打者の中で最も多く安打を許していた。続くベッツに二塁打を浴びたが、三盗失敗で難を逃れ、最後はフリーマンから三振を