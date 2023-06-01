◇ナ・リーグ ドジャース4−0パドレス（2026年5月20日サンディエゴ）【ヤナギタイムズ】今季は二刀流への風当たりが強い。対戦するMLBの監督からも、20年に新設された投手でも野手でもない「二刀流登録」への不満や、攻守交代時の準備の長さを指摘する声が上がる。打撃不振の原因も投手の負荷に置き換えられている。MLB担当・柳原直之記者（40）のコラム「ヤナギタイムズ」で、大谷と二刀流の現在地を考察する。大谷はい