元DeNAのトレバー・バウアー投手（35）が20日（日本時間21日）、アリゾナ州で車を運転中に事故に巻き込まれたと米メディアが伝えた。運転中に横から衝突され、乗っていた車は大きく破損したが、制限速度内で運転していたバウアーに非はなく、ケガもなかったという。今季は米独立リーグ、アトランティック・リーグのロングアイランドに所属している。バウアーは19年にも大型トラックから外れたタイヤが、駐車していた自身の車