◇ア・リーグ ホワイトソックス4―5マリナーズ（2026年5月20日シアトル）ホワイトソックスの村上宗隆はここ5試合で3度目の複数安打をマークした。5回1死一、二塁で外から入ってくるスイーパーを右前に運ぶ同点打。7回にはフルカウントから内角低めのスライダーを打ち返し、投手強襲の内野安打とした。マリナーズとの3連戦では本塁打こそ出なかったが、4安打に加えて3四球を選び、13打席で7度出塁。17本塁打はリーグト