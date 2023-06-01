◇ア・リーグ レッドソックス4―3ロイヤルズ（2026年5月20日カンザスシティー）レッドソックス・吉田は2試合ぶりの先発出場で内野安打1本にとどまった。3回はボテボテの当たりを投手が処理する間に一塁へ力走。3試合連続安打としたが「バットの先っぽに当たって、飛んだところが良かっただけ」と浮かない表情だった。チームは3連勝と調子が上向きつつある。出場機会確保には打撃でのアピールが欠かせないだけに「もう