ロイター通信は中国軍が去年、ロシアの軍人およそ200人を中国国内で極秘に訓練していたと報じました。多くはその後、ウクライナの戦闘に参加した可能性があり、記事ではウクライナ侵攻に対する中国の「より直接的な関与」との見方を伝えています。ロイター通信は19日、中国軍が去年後半にロシアの軍人およそ200人を中国国内で極秘に訓練していたと報じました。ヨーロッパの複数の情報機関からの証言に加え、中国とロシアの間で交わ