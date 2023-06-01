警察が21日、家宅捜索に入ったのは、栃木県で起きた強盗殺人事件の指示役とみられる竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）の自宅です。この事件では、69歳の女性が殺害されるなどし、竹前容疑者夫婦のほかに、実行役の高校生4人も逮捕されています。犯行のきっかけとなったのは、4人の少年のうち、2番目に逮捕された少年でした。この少年が闇バイトに応募し、その後、竹前容疑者夫婦と知り合ったとみられます。そして、海斗